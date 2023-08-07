Marmaris Belediyesi Öğrencilere Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Hizmeti Sunuyor

Marmaris Belediyesi, üniversite tercih döneminde öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sundu. Uzmanlar tarafından detaylı bilgilendirme yapılarak doğru tercih konusunda öğrencilere ve ailelerine yardımcı olundu.

Atatürk Meydanı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen 3 günlük tercih danışmanlık hizmetinin ilk iki gününde 48 öğrenci faydalandı.

Hava sıcaklığı dolayısıyla akşam 20.00 - 22.30 saatleri arasında gerçekleşen hizmette öğrencilerin ilgi alanları ve yetenekleri keşfedilerek doğru meslek ve üniversite seçimi yapmalarının sağlandı. Aileleriyle birlikte gelen öğrencilere uzman eğitimciler tarafından tercih danışmanlığının yanı sıra meslek ve okullarla ilgili bilgiler de verildi. Öğrencilerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetme, kendileri için doğru mesleği ve üniversiteyi belirleme konularında yaşanan kafa karışıklığını giderildi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Gençlerimizi bu önemli zamanlarında yalnız bırakmak istemedik. Akıllarına takılan soruları uzmanlara sorarak gelecekleriyle ilgili daha doğru kararlar alıyorlar. Sadece Marmaris'te yaşayan değil tatile gelen gençlerimizin de faydalandığı bir hizmet oldu. Bu vesileyle tüm gençlerimize parlak bir gelecek diliyorum" dedi. Ücretsiz etkinlik bu akşam sona eriyor. - MUĞLA