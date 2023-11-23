Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Oktay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Oktay, öğretmenliğin kutsal ve ayrıcalıklı bir meslek olduğunu vurgulayarak, öğretmenlerin önemli bir görevi icra ettiğini belirtti.

Marmaris Belediye Başkanı Oktay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

"Öğretmenlik kutsal, benzersiz ve ayrıcalıklı bir meslektir" diyen Başkan Oktay'ın mesajı şöyle; "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştiren değerli öğretmenlerimiz çok önemli bir görevi icra etmektedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin milli ve manevi değerlere sahip, kendine güvenen, özgür düşünen bireyler olarak yetişmelerinde en büyük rol öğretmenlerindir. Onların üstün görev bilinci ve meslek aşkıyla Türkiye Cumhuriyeti'mizin ikinci yüzyılında da ülkemizin Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkacağından hiç kuşkumuz yoktur. Onların yetiştirdiği bilgili, eğitimli ve aydınlık gelecek Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacaktır. Bu anlamlı gün vesilesiyle mesleğin kutsallığını, eğitimin, aydınlanmanın önemini her fırsatta ifade eden Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyor; toplumumuzun gelişimi ve geleceği adına özveriyle çalışan, emek veren tüm fedakar öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" - MUĞLA