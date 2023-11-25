Marmaris Belediye Başkanı Öğretmenler Günü'nde öğretmenini ziyaret etti

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ilkokuldaki öğretmeni Zeliha Aydıner'i ziyaret etti. Oktay, öğretmenine çiçek hediye ederek gününü kutladı. Ayrıca emekli öğretmenler Kadriye ve Mehmet Kut'u da ziyaret etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kendi ilkokul öğretmenini unutmadı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ilkokul öğretmeni Zeliha Aydıner'i ziyaret etti. Öğretmenine çiçek hediye eden Oktay, elini öperek gününü kutladı. "Eğitim hayatımız boyunca bir anne şefkatiyle bize dokunan Zeliha öğretmenim benim üzerimde ve yetiştirdiği tüm öğrencilerin üzerinde büyük emeği var. Kendisine verdiği emekler için teşekkür ediyor; uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi.

Yaşadığı mutluluk gözünden okunan Zeliha öğretmen ise öğrencisi Başkan Oktay'a ziyareti için teşekkür etti.

Başkan Mehmet Oktay, Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenler Kadriye ve Mehmet Kut'u da ziyaret etti. Başkan Oktay, "Bu kutsal mesleğe ömrünü adamış eğitimcilerimiz nezdinde Kadriye ve Mehmet Kut öğretmenlerimizi ziyaret ettim. Binlerce öğrenci yetiştiren öğretmenlerimizin o güzel hatıralarını dinledim. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyor; sağlıklı bir ömür diliyorum" diye konuştu.

Kadriye ve Mehmet Kut da ziyaret için teşekkür ederek Başkan Oktay'a sevgilerini iletti. - MUĞLA