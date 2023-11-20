Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Marmaris Şubesi'nin düzenlediği kahvaltıya katıldı ve burs alan öğrencilerle bir araya geldi. Oktay, eğitime her zaman destek olacaklarını belirtti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ÇYDD'nin düzenlediği kahvaltıya katıldı. Burada burs alan öğrencilerle de bir araya gelen Oktay, eğitime her zaman destek olacaklarını söyledi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Marmaris Şubesi'nin eğitime destek için düzenlediği dayanışma kahvaltısına katıldı. CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir, dernek üyeleri, eğitim gönüllüleri, STK ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı kahvaltıda eğitim için birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Kardelenlerin eğitimi için her zaman destek olacaklarını belirten Belediye Başkanı Oktay, "Özellikle kız çocuklarımızın eğitimi için büyük gayret gösteren Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin her zaman yanındayız. Kardelenlerin eğitimi için elimizden gelen desteği verecek, onları ve ülkemizi geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Bu amaç için destek veren tüm katılımcılara teşekkür ediyor, sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Oktay, burs alan öğrencilerle de bir araya gelerek başarılar diledi.