Marmara Belediyeler Birliği ve Arkki Türkiye iş birliğiyle düzenlenen MARUF on the Go kapsamındaki etkinlikte çocuklar, çevrelerini ve sokaklarını tasarım odaklı düşünme süreçleriyle yeniden hayal etti.

Marmara Belediyeler Birliği ve Arkki Türkiye iş birliği, Kalebodur desteğiyle ve belediyelerin ev sahipliğinde MARUF on the Go kapsamında " Marmara'yı Hayal Etmek: Şehirde Yaşam Atölyesi" Osmaneli ilçesinde düzenlendi.

Arkki Türkiye Koordinatörü Aygül Çınar Sevim, Osmaneli Belediyesi ev sahipliğinde Gençlik Merkezi'nde Belediye Başkanı Münür Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ile 15 çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesinde 7-12 yaş arasındaki çocukların yaşadıkları çevreler ve sokaklarla ilgili düşüncelerini, fikirlerini topladıklarını ifade etti.

Çocukların ürettiği fikirler ve maket görselleri, ekimde gerçekleşecek MARUF23'te sergileyeceklerini aktaran Sevim, "Şu an da yaşadıkları çevrelerle ilgili daha güzel daha sürdürülebilir daha kapsayıcı ne gibi yenilikler ne gibi yenileyici fikirler geliştirilebilirler onun üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Atölyede yeni teknolojiler, sürdürülebilirlik, entegrasyon, yenileme ve geri-ileri dönüşüm gibi konular üzerine düşündükten sonra çocuklar, el becerisini kullanarak çizim ve maket oluşturmaya vurgu yapan tasarım odaklı düşünme süreçlerine dahil olacaklar. Çocuklar, kurgusal bir şehir üzerinden seçtikleri fonksiyonların tasarımlarını bireysel olarak üretebilecek." dedi.

6. sınıf öğrencisi Özlem Suna Arşlıoğlu da sürdürülebilir yaşam ile ilgili projeye katılmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, projede suyu, yeşili ve meyveleri unutmadığını söyledi.

Atölye hedefinin, çocuklara sürdürülebilir ve kapsayıcı yaklaşımlarla kent ve yapılı çevre bilinci kazandırmak, çocuklarda yaşanılan mekanları ve yakın çevreyi tasarım bakış açısı ile farklı perspektiflerden algılama farkındalığı oluşturmak, çocukların fikirlerini iki ve üç boyutlu temsil yöntemleriyle ifade etmelerini sağlamak olduğu bildirildi.