Marmara'yı Hayal Etmek: Şehirde Yaşam Atölyesi

Marmara Belediyeler Birliği ve Arkki Türkiye iş birliğiyle düzenlenen MARUF on the Go kapsamındaki etkinlikte çocuklar, çevrelerini ve sokaklarını tasarım odaklı düşünme süreçleriyle yeniden hayal etti.