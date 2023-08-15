Marmara Üniversitesi Yemekhane Ücretlerine Yüzde 200 Zam Yaptı

CEREN BALA TEKE

Marmara Üniversitesi, yemekhane ücretlerine yüzde 200 oranında zam yaptı. Zamlara tepki göstererek imza kampanyası başlatan öğrenciler, üniversite yönetimine "Devletten alınan ödeneklerin miktarı ve bu ödeneklerin yemekhane işletimine nasıl dağıtıldığı açıklansın. Yemekhane maliyetleri ve gelirleri şeffaf bir şekilde açıklansın. Fiyat artışının nedenleri ve alternatif çözüm önerileri paylaşılsın. Öğrencilerin görüşleri daha fazla dikkate alınsın. Yemekhane koşulları iyileştirilsin. Yapılan zamlar geri çekilsin" çağrısında bulundu.

Marmara Üniversitesi yemekhane ücretlerine yüzde 200 oranında zam yapıldı. Duruma tepki gösteren öğrenciler, imza kampanyası başlattı. Üniversite yönetimine daha adil bir fiyatlandırma yapılması için çağrıda bulunan öğrencilerin yazılı imza kampanya metni şu şekilde:

"Marmara Üniversitesi öğrencileri olarak, üniversite yemekhanelerinde yapılan ani ve yüksek fiyat artışına karşı dayanışma içindeyiz. Öğrenci yaşamını olumsuz etkileyen bu gelişmeyi durdurmak ve daha adil bir fiyatlandırma için bir araya geliyoruz.

"AMACIMIZ DAHA ADİL BİR FİYATLANDIRMA SAĞLANMASI"

Üniversite yemekhanelerinde yapılan yüksek fiyat artışının öğrencilerin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğine inanıyoruz. Amacımız, üniversite yönetimine sesimizi duyurarak daha adil bir fiyatlandırma sağlanması, yemekhane menülerinin nitelikli hale getirilmesi ve öğrencilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesidir.

"YEMEKHANE FİYATLARININ ANİDEN VE YÜKSEK ORANDA ARTMASI ÖĞRENCİLERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Öğrencilerin maddi zorluklarla başa çıkması gereken bu dönemde, yemekhane fiyatlarının aniden ve yüksek oranda artması öğrencileri olumsuz etkiliyor. Eğitim kalitesine odaklanmalarını sağlamak adına öğrencilerin temel ihtiyaçlarının uygun fiyatlarla karşılanması gerektiğine inanıyoruz.

"YEMEKHANE MALİYETLERİ VE GELİRLERİ ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE AÇIKLANSIN"

Bu kampanya ile üniversite yönetimine çağrıda bulunuyoruz. Devletten alınan ödeneklerin miktarı ve bu ödeneklerin yemekhane işletimine nasıl dağıtıldığı açıklansın. Yemekhane maliyetleri ve gelirleri şeffaf bir şekilde açıklansın. Fiyat artışının nedenleri ve alternatif çözüm önerileri paylaşılsın. Öğrencilerin görüşleri daha fazla dikkate alınsın. Yemekhane koşulları iyileştirilsin. Yapılan zamlar geri çekilsin.

"BİR ARAYA GELEREK DAHA ADİL BİR ÇÖZÜM ARAYIŞINDAYIZ"

Biz, öğrenciler olarak bir araya gelerek daha adil bir çözüm arayışındayız. Bu kampanyanın başarısı sizin katkınıza bağlı! Siz de sesimizi duyurmak ve daha adil bir üniversite yaşamı için imza verin. Beraber daha iyi bir geleceğe ulaşabiliriz!"