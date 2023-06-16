Marmara Üniversitesi Hastanesinde Eğitim Gören 62 Öğrenci Karnelerini Aldı

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören ve hastane sınıfında eğitimlerine devam eden 62 öğrenci, Öğretmenim Elimi Tut projesi kapsamında karnelerini aldı. Hematoloji ve onkoloji kliniklerinde tedavi gören öğrenciler için karne ve mezuniyet töreni düzenlendi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, etkinlikte yaptığı konuşmada, eğitim, ders, sınıf başarısının iyi olabilmesinin üç şartı bulunduğunu dile getirdi. Törende, öğrencilerin karne ve hediyeleri dağıtıldı, mezun olan 29 öğrenci keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzun süredir tedavi gören ve eğitimlerini hastane sınıfında sürdüren 62 öğrenci törenle karnelerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki protokolle hayata geçirilen "Öğretmenim Elimi Tut" projesi kapsamında Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hastane sınıfına kayıtlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim öğrencileri, 2022-2023 eğitim öğretim yılını tamamladı.

Hematoloji ve onkoloji kliniklerinde tedavi gören 62 çocuk için Prof. Dr. Işıl Barlan Konferans Salonu'nda karne ve mezuniyet töreni düzenlendi.

Programda, öğrencilerden 12 yaşındaki Havin Yüsra İpek kendi yazdığı "Umudum Var Benim" şiirini okurken, 4 yaşındaki Erva Usburak da müzik öğretmenlerinin çaldığı enstrümanlar eşliğinde şarkı söyledi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, etkinlikte, hayatı mevsimlere benzeterek, bazen yağmur yağarken bazen havanın açtığını, hayatın tabii akışında var olan her şeyi doğru değerlendirmenin en güzeli olacağını söyledi.

Sezgin, eğitim, ders, sınıf başarısının iyi olabilmesinin üç şartı bulunduğunu dile getirerek, "Bir, olması gerektiği kadar çalışmak. İki, çalışırken bütün coşkumuzla çalışmak. Üç, doğru bir yöntemle çalışmak. Bu üç şartı bir araya getirirsek, azmimizle, ümidimizle, irademizle de gayret edersek aşamayacağımız dağ, engel yok." dedi.

Başhekim Prof. Dr. Hakan Gündüz ise "Öğretmenim Elimi Tut" projesini ilk başlatan hastanelerden biri olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

2017-2018 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen proje kapsamında MÜ Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile MÜ Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesinde açılan sınıflara dikkati çeken Gündüz, "Bu sene 274 öğrencimiz hastane sınıflarında eğitim gördü, 29 öğrencimiz mezun oluyor. Her iki binamızda bu projeyi destekleyen Milli Eğitim Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hastanede eğitim serüveni

Hastane sınıfında eğitim gören 5 yaşındaki Sümeyye Yıldırım'ın annesi Aybüke Yıldırım, kızının öğretmenleriyle keyifli vakit geçirdiğini belirterek, "Sümeyye halinden çok memnun, ders görüyor. Ben hastanede böyle bir şey olduğunu hiç bilmiyordum. Bir müdürümüz geldi, 'Sümeyye'nin eğitim almasını ister misiniz?' dedi. Ondan sonra bu şekilde birer saat arayla ders görmeye başladı. Biz çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

11'inci sınıf öğrencisi Sudenur Zengince ise şu anda her şeyin çok güzel ilerlediğini dile getirerek, "Yatışta olduğum zaman hocalar yanıma geliyor. İyi hissediyorsam beraber ders işliyoruz. Zaten çok keyifli geçiyor dersler. Yatmadığımda da buraya geliyorum ve dersleri öyle işliyoruz, planlarımızı beraber belirliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından çocuklara karne ve hediyeleri dağıtıldı. Mezun 29 öğrenci de keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.