Marmara Üniversitesi, Filistin'deki saldırılara destek veren markaların ürünlerini boykot edecek

Marmara Üniversitesi, Filistin'deki saldırılara destek verdiği bilinen markaların ürünleriyle ilgili boykot kararı alındığını açıkladı. Üniversite bünyesinde bulunan yemekhane, kafeterya ve otomatlarda, Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik ve politik olarak destek verdiği bilinen markaların ürünlerine yer verilmeyeceği duyuruldu.

Marmara Üniversitesi, Filistin'deki saldırılara destek verdiği bilinen markaların ürünleriyle ilgili boykot kararı alındığını açıkladı.

Üniversitenin sosyal medya hesabından "Boykot var" başlığıyla yapılan paylaşımda, üniversite bünyesinde bulunan yemekhane, kafeterya ve otomatlarda, Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik ve politik olarak destek verdiği bilinen markaların ürünlerine yer verilmeyeceği duyuruldu.