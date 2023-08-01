Mardin Kızıltepe'de Üniversite Tercihleri İçin Danışma ve Rehberlik Merkezi Standı Kuruldu
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkısıyla üniversite tercihleri için danışma ve rehberlik merkezi standı kuruldu. Standta rehber öğretmenler öğrencilere destek sunacak.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkısıyla üniversite tercihleri için danışma ve rehberlik merkezi standı kuruldu.
Eski Hastane Caddesinde kurulan stantta Kızıltepe Rehberlik Araştırma Merkezinde rehber öğretmen Nezir Asan, tercih yapacak öğrencilere destek sunuyor.
Asan, "Kızıltepe'deki gençlerimize tercih süreçlerinde destek oluyor, üniversiteler hakkında da bilgi vererek yanlarında olduklarımızı hissettirmek istiyoruz." dedi.
Stant, tercih süreci boyunca öğrencilere hizmet verecek.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Eğitim