Mardin Gençlik Merkezi'ndeki YKS Kurslarından 255 Genç Üniversiteye Yerleşti

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezindeki YKS kurslarına devam eden gençlerden 255'i üniversiteye yerleşti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi, TYT ve AYT sınavları için bünyesinde açmış olduğu kurslarından YKS sınavına giren gençler başarı yakaladı.

Buna göre, 14 tıp fakültesi, 12 diş hekimliği, 4 eczacılık, 11 hukuk, 26 hemşirelik, 33 öğretmenlik, 27 mimarlık- mühendislik olmak üzere toplam 255 öğrenci üniversiteye yerleşti.

Öğrencilere verilen eğitimlerin yanı sıra haftanın 7 günü 08.00-24.00 saatleri arasında açık olan ve öğrencilere çalışma imkanı sunan kütüphanesi, öğrencilerin sınav sürecini sağlıklı yürütmesi adına uzman psikolog desteği, rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteğiyle öğrencileri tüm yönleriyle sınava hazırlıyor.