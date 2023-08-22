Mardin'de Yaz Kuran Kursları Devam Ediyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Hanımeli Kadın Merkezi'nde 7-14 yaş aralığındaki çocuklar için yaz Kuran kursları düzenleniyor. Kurslara yoğun ilgi olduğunu belirten kurs öğretmeni Şükran İlhan, çocukların sanal ortamdan uzaklaşmalarını hedeflediklerini söyledi. Kursun açılmasına destek veren Kızıltepe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu'na teşekkür eden merkez müdürü Gönül Dinler, kursun sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 gruptan oluştuğunu ve toplamda 15 öğrencinin katıldığını ifade etti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaz Kuran kursları devam ediyor.

Kızıltepe Belediyesine bağlı Hanımeli Kadın Merkezinde devam eden kurslarda 7-14 yaş aralığındaki çocuklar Kur'an-ı Kerim öğreniyor.

Kursta ders veren Şükran İlhan, çocukların her yıl olduğu gibi bu yıl da kurslara ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.

Kurslarının sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 gruptan oluştuğunu ve toplam 15 öğrencilerinin bulunduğunu ifade eden İlhan, çocukların sanal ortamdan uzaklaşmalarını da amaçladıklarını belirtti.

Merkez Müdürü Gönül Dinler de kursu açtıkları için Kızıltepe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu'na teşekkür etti.