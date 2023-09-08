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Mardin'de okula yeni başlayan çocuklara Bed-i Besmele programı düzenlendi

Eğitim Haberleri

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından okula yeni başlayan çocuklara yönelik Bed-i Besmele programı düzenlendi. Programda çeşitli etkinlikler ve malzeme dağıtımı gerçekleştirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından okula yeni başlayan çocuklara yönelik Bed-i Besmele programı düzenlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Kamor Millet Bahçesinde düzenlenen Bed-i Besmele etkinliğine, 8 ilkokuldan 500 öğrenci, veli ile öğretmenler katıldı.

Etkinlikte, okullar arası ağızda pinpon topu ve balon taşıma, çuval ve halat çekme yarışları yapıldı.

Bed-i Besmele duasının okunduğu etkinlikte, öğrencilere çanta ve kırtasiye malzeme dağıtıldı.

Kaynak: AA / Eğitim

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