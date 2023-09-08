Mardin'de okula yeni başlayan çocuklara Bed-i Besmele programı düzenlendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından okula yeni başlayan çocuklara yönelik Bed-i Besmele programı düzenlendi. Programda çeşitli etkinlikler ve malzeme dağıtımı gerçekleştirildi.