Mardin'de öğrencilerin inovasyon fuarı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, hazırladıkları projelerini okul bahçesinde düzenledikleri inovasyon fuarında sergiledi.

Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, bilişim teknolojileri alanında sene başından beri TÜBİTAK Bilim Fuarı için hazırladıkları projelerini, okul bahçesinde düzenledikleri inovasyon fuarında sergiledi. Sergiye Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve çok sayıda davetli katıldı. Protokol üyeleri, masaları dolaşarak projeleri incelerken, öğrenciler de hazırladıkları projeleri hakkında bilgiler verdi.

'PROJELERİMİZİN TÜRKİYE FİNALİNE KALACAĞINA İNANIYORUZ'

Okulun Bilişim ve Teknoloji Öğretmeni ve proje koordinatörü Tuğba Öztürk Salman, öğrencilerinin büyük emek harcayarak projeler hazırladıklarını ve projelerinin TÜBİTAK fuarında finale kalacağına inandıklarını ifade ederek, 'Sene başından beri robotik kodlama kursumuza katılan öğrencilerimiz fuara hazırlandı. Çeşitli alanlarda birçok proje ortaya koydular. Bugün de sunum günümüz ve çok heyecanlıyız. İki projemiz TÜBİTAK fuarında bölge finaline kaldı. Bu projelerimiz Türkiye finaline kalacağına inanıyoruz. Çocuklarımız çok emek verdiler, kendilerini bu projelerde buldular. İnşallah daha da güzel yerlere geleceklerine inanıyorum' dedi.

Okulun Fen Bilgisi Öğretmeni ve proje koordinatörü Sevgi Alp ise öğrencilerin robotik kodlamanın yanında fen alanında da birçok proje hazırladıklarını belirterek, 'Çocuklarımız bir yıl boyunca çok çalıştılar ve güzel projeler ortaya çıkardılar. Bu çalışma sayesinde hem kendilerine olan güvenleri arttı, hem de böyle bir fuarda çalışmalarını anlatma fırsatı buldu. Bizlere desteklerini esirgemeyen il, ilçe milli eğitim müdürlüğümüze, okul idaremiz ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.(DHA)