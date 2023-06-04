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Mardin'de LGS heyecanı: Öğrenciler sınavda, aileler okul kapısında ter döktü

Eğitim Haberleri

Mardin'de Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav başladı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileler okul kapısında bekleyişteydi.

Mardin'de LGS heyecanı: Öğrenciler sınavda, aileler okul kapısında ter döktü

MARDİN - Mardin'de LGS sınavı için ilk oturum başladı.

Bir milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisinin gireceği Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav bugün 09.30 itibari ile başladı. Depremden etkilenen 11 il dahil olmak üzere 81 ilde düzenlenen ve sınavda adaylar, 90 soru için iki oturumda 155 dakika boyunca ter dökecek. Mardin'de Heyecanlı bekleyişte öğrencilerin aileleri kapıda çıkmalarını büyük bir merakla bekledi.

Çocuğunun çıkmasını bekleyen velilerden Nuran Ay, LGS sınavı için herkesin kapıda olduğunu söyledi. Ay, "Hayırlısı neyse o olsun. Çocukları sıkmadık sıkmayacağız. Bir tek sınava bağlamamak lazım. 8 senedir okuyorlar, deneyecekler, kazansa da kazanmasa da çocuk bizim çocuğumuz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadiye Alav - Eğitim

Mardin LGS Eğitim Haberler

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