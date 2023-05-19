Mardin'de gençlik merkezleri öğrencilerin eğitim yuvası oldu

Mardinli öğrenciler, gençlik merkezlerinden TEKNOFEST ve yarışmaların yolunu tutuyor

MARDİN - Mardin Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla gençlere uygun tarzda olan gençlik merkezleri eğitim vermeye hızla devam ediyor. Mardin ve ilçelerinde eğitim gören gençler, TEKNOFEST'ten yarışmalara kadar

yol alarak başarı elde ediyor.

Her alanda gençlere büyük katkılar sağlayan gençlik merkezleri, gençlere katkı sağlamaya devam ediyor. Gençler, bu merkezlerde hiçbir ücret tahsis etmeden her türlü imkandan yararlanabiliyorlar. Gençlik merkezlerinde resim, müzik, teknoloji ve bunun yanında pek çok dil kurslarından faydalanıyorlar. Öğrenciler, bu çeşitli faaliyetlerde pek çok başarı elde ediniyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Abdurrahman Şahin, büyükşehir belediyesi olarak her ilçeye en az bir gençlik merkezi projesiyle yola çıktıklarını söyledi. 7'sini açmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Şahin, "Dargeçit, Nusaybin, Midyat, Kızıltepe, Artuklu ilçemizde gençlik merkezlerimizi oluşturduk ve gençlik merkezleri açmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin, gençlerimizin kendilerini daha çok geliştirebilecek, sosyalleşebilecek ortamı oluşturmamız lazım. Çünkü eğitim bir bütündür ve gençlik merkezleri bunun için çok önemli. Gençlik merkezlerimizde öğrencilerin kendilerini geliştirebildiği, kaliteli zaman geçirebileceği, kitap okumalarını sağlayabilecek, sınava hazırlanabileceği imkanlar ve fırsatlar oluşturuyoruz" dedi.

Mardin Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Sara, Diplomasi Akademisi'nde birden fazla çalışma yapmakta olduklarını söyledi. Burada yaptıkları çalışmaların tamamen kendilerini geliştirmeye yönelik olduğunu belirten Sara, "Bu noktada aldığımız eğitimlerin yanında dil eğitimleri de alıyoruz. Özellikle İngilizce, Almanca ve Rusça alanında temel seviyeden ileri seviyeye kadar dil eğitimleri alıyoruz. Diplomasi Akademisi iki fazladan oluşmakta. İlk fazlı biraz daha makale okumalarına yönelik kendimizi daha fazla geliştirmeye çalışıyoruz. İkinci fazlı ise, bu okumalarımızdan edindiğimiz bilgilerle sunumlarımızı yapıyoruz. Sunumlarımızı yaparak aslında kendimizi ne kadar geliştirdiğimizi gösteriyoruz. Yaptığımız çalışmaların sonunda bir makale sürecine giriyoruz ve akademide bulunan bütün öğrenciler bir makale yazıyor. Bu noktada da kendimizi makale ile ne kadar profesyonel hale getirmiş oluyoruz" diye konuştu.

Yazılım ve programlama eğitmeni Muhammed Sırdaş, bilişim inovasyon atölyesinde eğitimi verdiğini, burada 4 farklı atölyelerini bulunduğunu kaydetti. Yazılım programlama, mimarlık, elektrik elektronik ve yeşil bilişim atölyelerinin mevcut olduğunu aktaran Sırdaş, "Burada 39'a yakın eğitim vermekteyiz. Aynı zamanda bir yandan eğitim verilirken bir yandan da TEKNOFEST ve farklı yarışmalara katılım sağlıyoruz. Bu sene TEKNOFEST'e katılım sağladık. Savaşamayan sanayide dijital teknolojiler ve insan su altı sistemlerinden hazırlığımızı yaptık. İnsan su altı sistemlerinden finalist kaldık ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yarıştık. Aynı zamanda bu sene İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki olimpiyatlara da katıldık. Orada araç yarışması vardı, özel hakem ödülü aldık. Aselsan'ın yaptığı su altı sistemleri yarışmasında 1400 takım arasında ilk 20'ye girdik" şeklinde konuştu.

Uzman Klinik Doktor Özge Doğan ise, burada gençlere bireysel danışmalık hizmeti verdiğini ve bununla birlikte bilgisayar davranış terapi olanaklı eğitimler vermekte olduklarını dile getirdi.

Toplam 7 eğitim vermekte olduklarını belirten Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunlar özsaygı, kaygı, stres yönetimi eğitimi, gençlerde öfke denetimi, özel vaka formülasyon, girişkenlik ve depresyon ile ilgili eğitimler vermekteyiz. Bu eğitimlerle kişilerle bireysel davranış terapi odaklı çalıştığımızdan dolayı, sadece kişilerle eğitim içerisinde konuşarak değil, yazıklarının sonrasında geri bildirim vermekteyiz. Eğitimlerimizden en çok özsaygı ve kaygı eğitimi talep görüyor ve iki kere açtık. Şu anda mevcut olan eğitimimiz de stres yönetimi. Bu stres yönetimi eğitiminde nefes egzersizleri, meditasyon, kişinin günlük hayatta stresini nasıl yöneteceğine dair çalışmalar yapmaktayız."

Fizik öğretmeni Emrullah Öncü de, YKS ve yabancı dil derslerini verdiklerini kayderek, "Artık YKS derslerimiz Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe, Matematik ve Tarih derslerini veriyoruz. Yabancı dil dersleri olarak da İngilizce, Almanca ve Rusça derslerini veriyoruz. Ekstra soru çözü günlerimiz oluyor. Sınava az bir süre kala seri denemeler yapıyoruz ve YKS kitaplarını öğrencilerimize ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz" ifadelerinde bulundu.