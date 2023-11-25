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Mardin'de Gazze'ye Destek Kermesi Düzenlendi

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Eğitim Haberleri
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Mardin'in Ömerli ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar nedeniyle düzenlenen kermese vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kermeste elde edilen gelir Gazze'de yaşayan insanlara bağışlanacak.

Mardin'in Ömerli ilçesinde Gazze'ye destek kermesi düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen kermes vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

İsrail'in Gazze'ye yaptığı insanlık dışı saldırılar nedeniyle Belediye binası önünde düzenlenen kermeste çok sayıda vatandaş gönüllü olarak yer aldı.

Kermese, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, kurum amirleri, kamu kurum çalışanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kermeste elde edilen gelir Gazze'de yaşayan insanlara bağışlanacak.

Kaynak: AA / Eğitim

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