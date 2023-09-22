Mardin Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Eğitim Desteği Başvurularını Sürdürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencisi olan ihtiyaç sahibi ailelere yapacağı 2023-2024 yılı eğitim desteğinin başvuruları devam ediyor. Başvurular 3 Ekim'e kadar sürecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin, üniversite öğrencisi olan ihtiyaç sahibi ailelere yapacağı 2023-2024 yılı eğitim desteğinin başvuruları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Mardin'de ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere eğitim desteğinde bulunmak için başlattığı yardımlara devam ediyor. Yükseköğretim kurumlarından ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencisi olan ihtiyaç sahibi aileler, 2023-2024 eğitim öğretim desteğinden faydalanmak için başvuruda bulanabilecek.

Başvurular 3 Ekim'e kadar sürecek.