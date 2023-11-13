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Mardin Artuklu Üniversitesi, TROY'a geçme kararı aldı

Mardin Artuklu Üniversitesi, Bankalararası Kart Merkezi AŞ (BKM) tarafından kurulan ve işletilen Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne (TROY) geçme kararı aldı. Üniversite, İsrail'e yönelik boykotun bir parçası olarak yerli ödeme sistemi TROY'a geçmek için görüşmelere başladı.