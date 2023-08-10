Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Süryani Dili ve Kültürü Bölümü'nde Doktora Programı Açıldı

İstanbul Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Yaşayan Diller Enstitüsü bünyesindeki Süryani Dili ve Kültürü Bölümü'nde doktora programı açılmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Vakıftan yapılan açıklamada, yalnız Süryaniler için değil, Türk-İslam tarihi ve Orta Doğu tarihi açısından da büyük öneme sahip Süryanice dilinin ve Süryanice yazılı eserlerin Türkçeye kazandırılmasında büyük rolü olan bu bölümlere doktora bölümünün de eklenmesinin üniversiteye değer kattığı belirtildi.

Açıklamada, bu anlamda ülkede ve dünyada gittikçe daha çok araştırılan, ilgi duyulan Süryanice ile Süryani kültürü eğitimi için Mardin Artuklu Üniversitesinin en önemli başvuru kurumu haline geldiği vurgulanarak, "Bu bölümlerin üniversitemizde kurulmasında büyük katkı sağlayan Rektörümüz Sayın Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarına sonsuz şükranlarımızı sunuyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.