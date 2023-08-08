Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Süryani Dili ve Kültürü Bölümü'nde Doktora Programı Açıldı

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Yaşayan Diller Enstitüsü bünyesindeki Süryani Dili ve Kültürü Bölümü'nde doktora programı açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, yüzyıllardır devam eden Süryani bilim geleneğinin doktora programıyla taçlandığını belirtti.

Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüsü çatısı altında 2009 yılında açılan Süryani Dili ve Kültürü Bölümü'nde şimdiye kadar onlarca öğrencinin yüksek lisans öğrenimlerini tamamladığını kaydeden Özcoşar, bölümün sadece yurt içinde değil yurt dışında da çok rağbet gördüğünü ve merakla takip edildiğini aktardı.

Süryani Dili ve Kültürü Bölümü'nde 2023-2024 öğretim yılı bahar döneminde ilk defa doktora öğrencisi alacaklarını bildiren Özcoşar, şöyle devam etti:

" Türkiye'de Süryaniyat çalışmaları alanındaki çok önemli bir boşluğu dolduracaktır. Doktora programıyla birlikte Süryani dili, kültürü, teolojisi, literatürü ve tarihi konularında bilgi sahibi, Süryani dilinde bilimsel yeterliliğe sahip, Mardin ve bölgenin yapısına uygun olarak disiplinlerarası çalışmalar yapabilen ve alana ilişkin yapacağı lisansüstü ihtisas ile beraber dünya çapında söz sahibi olabilecek geçerli bilimsel formasyona sahip donanımlı akademisyenler ve araştırmacılar yetişecektir. Süryani Dili ve Kültürü Bölümü'nde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları haricinde 5 ülkeden öğrenciler de yüksek lisanslarına devam etmektedir. Doktora programıyla bu yelpaze daha geniş ve renkli olacaktır."