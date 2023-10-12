Mardin Artuklu Üniversitesi İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi

Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosu, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ve ambargosuna tepki gösterdi. Üniversiteden yapılan açıklamada, Filistin'de barışın tesisi ve istikrarın sağlanmasının önemine vurgu yapıldı ve tüm üniversitelerin işgal rejimini kınamaya ve Filistin halkının yanında yer almaya davet edildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Senatosunca İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ve ambargosuna tepki gösterildi.

MAÜ'den yapılan açıklamada, senatonun Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ın başkanlığında Filistin gündemiyle toplandığı belirtildi.

Filistin'de barışın tesisi ve istikrarın sağlanmasının dünya barışı ve insanlığın selameti açısından ertelenemez bir zarurete dönüştüğü kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun yegane yolu, işgal güçlerinin sivilleri hedef alan tahripkar politika ve uygulamalarından vazgeçirilmesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin tanınmasıdır. Bu hususta siyasi ve sosyal alandaki farklı aktörler kadar bilim insanlarının da sorumluluk üstlenmesi gerektiğine inanıyor, üniversiteler dahil sivil hedeflerin hiçbir fark gözetilmeksizin bombalandığı, ablukaya alınmış şehirlerin barbarca katliama tabi tutulduğu bir dünyada vicdanı körelmemiş hiçbir bilim insanının bu yaşananlara sessiz kalamayacağını düşünüyoruz. Buna karşılık işgali ve katliamları meşrulaştırma adına gerekçeler üretme yarışına giren akademisyenlerin varlığından büyük bir utanç duyuyoruz. Bu inanç, düşünce ve utanç denkleminde tüm üniversiteleri ve bilim insanlarını işgal rejimini kınamaya ve Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında yer almaya davet ediyoruz."