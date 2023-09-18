Manisa Romanları Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği'nden 100 öğrenciye kırtasiye yardımı

Manisa Romanları Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği tarafından 100 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

Manisa Romanları Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeleri ihtiyaç sahibi öğrenciler için kolları sıvadı. Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde hayırseverlerin desteğiyle, 100 öğrenciye defter, çanta, kalem ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuldu. Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen'in de destek sağladığı kampanyaya ile toplanan malzemeler, dernek üyeleri tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Manisa Romanları Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı Umut Dum yaptığı açıklamada, Manisa'nın 2 merkez ilçesinde 100 öğrenciyi sevindirdiklerini ve bu çalışmalarının her yıl sayının artarak devam edeceğini söyledi. Derneklerine destekte bulunan hayırseverlere ve Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen'e teşekkür eden Dum, "Kentimizde ihtiyaç sahibi çok sayıda öğrencimiz var. Bizde dernek üyelerimizle yaptığımız toplantıda kırtasiye yardımı yapma kararı aldık. Bu kampanyanın duyurusunu yaptıktan sonra Manisa Vali Yardımcımız Mevlüt Özmen Bey'de bizlere destek vererek dostlarından rica oldu ve 100 çocuğumuzu sevindirdik. Bizlere destek olan, çocuklarımızı sevindiren herkesten Allah razı olsun" dedi. - MANİSA