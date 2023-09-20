Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okul müdürü, öğretmenler ve öğrencilerle görüştü. Ayrıca, okul çevresindeki esnafları da ziyaret eden Aktaş, esnaflardan şüpheli şahıslarla ilgili kolluk birimleriyle iletişimde olmalarını istedi.