Manisa'da Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi Verildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi ve maddi manevi zararların en aza indirilmesi için hazırlanan SİBERAY programı çerçevesinde il merkezindeki 3 okulda 700 öğrenciye eğitim verildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde Şehzadeler ilçesindeki Fatih Vefik Kitapçıgil İlkokulu, Murat German Ortaokulu ve Yunusemre ilçesindeki Manisa Fen Lisesi'nde öğrenim gören toplam 700 öğrenci ve öğretmene yönelik, 'Güvenli, Bilinçli İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı' ve 'Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı' konularında eğitim verildi. Eğitim sırasında broşürler de dağıtılarak okullara afişler asıldı. Manisa halkının huzur ve güvenliği, gençlerin bilinçli, güvenli İnternet ve sosyal medya kullanmalarını sağlama adına eğitim faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi. - MANİSA