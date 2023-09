Manisa'da Doğada Arama Kurtarma Eğitimi Gerçekleştirildi

Manisa'da gerçekleştirilen Doğada Arama Kurtarma (DAK) 1 Eğitimi, Manisa Spil Milli Parkı'nda gerçekleştirildi.

Gönüllülere yönelik yapılan eğitimlerde, katılımcıların zor şartlarda hayata tutunabilmek ve insanlara faydalı çalışmalar yapılabilmesi açısından arama kurtarma eğitimi düzenlendi.

Arama Kurtarma Ekibi İl Başkanı Agah Kılıç, "Arama kurtarma ekibimiz ile daha önceden ilk yardım eğitimi, kentsel arama kurtarma 1 ve 2 ve yangın söndürme eğitimlerimizi başarıyla tamamladık. Şimdi de Manisa Spil Milli Parkı içerisinde bulunan alanda doğada arama kurtarma 1 eğitimini tamamlamış bulunmaktayız. Eğitime katılan gönüllülerimiz ile çadır kurmadan tutunda ip bağlamaya ve doğada karşılaşılabilecek her türlü olaya karşı şuurlanma noktasında çalışma yürüttük. Arama kurtarma ekibi olarak her türlü doğal afete ve acil durumlara müdahale için her an hazır bir şekilde çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Önümüzdeki günlerde ise AFAD ile akreditasyon protokolü ile daha da güçlü bir şekilde etkin ve koordineli hareket kabileyeti kazanmış olacağız" dedi. - MANİSA