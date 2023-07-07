Manisa'da Çocuklara Yönelik Kur'an Kursları Veriliyor

Manisa Demirci İlçe Müftülüğü tarafından 84 cami ve 6 kurs merkezinde çocuklara Kur'an kursu veriliyor. Kurslarda Elif-Ba, sureler ve temel dini bilgiler öğretiliyor. Ayrıca çocuklar farklı etkinlik ve faaliyetlere de katılıyor. Aynı zamanda Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Kuran-ı Kerim okuma kursuna da öğrenciler katılıyor. Kurslar 11 Ağustos 2023'te tamamlanacak.