Manisa'da Çocuklara Yönelik Kur'an Kursları Veriliyor
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Manisa Demirci İlçe Müftülüğü tarafından 84 cami ve 6 kurs merkezinde çocuklara Kur'an kursu veriliyor. Kurslarda Elif-Ba, sureler ve temel dini bilgiler öğretiliyor. Ayrıca çocuklar farklı etkinlik ve faaliyetlere de katılıyor. Aynı zamanda Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Kuran-ı Kerim okuma kursuna da öğrenciler katılıyor. Kurslar 11 Ağustos 2023'te tamamlanacak.
Manisa'daki Demirci İlçe Müftülüğünce, çocuklara yönelik 84 cami ve 6 kurs merkezinde Kur'an kursu veriliyor.
Yaklaşık 1200 öğrencinin katıldığı, haftanın 5 günü devam eden kurslarda, Elif-Ba, sureler ve temel dini bilgiler öğretiliyor.
Kur'an kurslarına katılan çocuklar, kurs kapsamında farklı etkinlik ve faaliyetler de yapıyor.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan Kuran-ı Kerim okuma kursuna da 35 öğrenci katılıyor.
Kurslar, 11 Ağustos 2023'te tamamlanacak.
Demirci İlçe Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Demirci Şubesince, temmuz ayı sonunda İmam Hatip Lisesinde, 1 aylık, yatılı Kur'an kursu açılacak.