Üye Girişi
Haberler
Manisa'da Çocuklara Yönelik Kur'an Kursları Veriliyor

Manisa'da Çocuklara Yönelik Kur'an Kursları Veriliyor

Eğitim Haberleri

Manisa Demirci İlçe Müftülüğü tarafından 84 cami ve 6 kurs merkezinde çocuklara Kur'an kursu veriliyor. Kurslarda Elif-Ba, sureler ve temel dini bilgiler öğretiliyor. Ayrıca çocuklar farklı etkinlik ve faaliyetlere de katılıyor. Aynı zamanda Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Kuran-ı Kerim okuma kursuna da öğrenciler katılıyor. Kurslar 11 Ağustos 2023'te tamamlanacak.

Manisa'daki Demirci İlçe Müftülüğünce, çocuklara yönelik 84 cami ve 6 kurs merkezinde Kur'an kursu veriliyor.

Yaklaşık 1200 öğrencinin katıldığı, haftanın 5 günü devam eden kurslarda, Elif-Ba, sureler ve temel dini bilgiler öğretiliyor.

Kur'an kurslarına katılan çocuklar, kurs kapsamında farklı etkinlik ve faaliyetler de yapıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan Kuran-ı Kerim okuma kursuna da 35 öğrenci katılıyor.

Kurslar, 11 Ağustos 2023'te tamamlanacak.

Demirci İlçe Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Demirci Şubesince, temmuz ayı sonunda İmam Hatip Lisesinde, 1 aylık, yatılı Kur'an kursu açılacak.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Eğitim

Halk Eğitimi Merkezi Kuran-ı Kerim Demirci Manisa Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title