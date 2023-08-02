Manisa'da Arıcılık Eğitimi Başladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Gölmarmara ilçesine bağlı Hıroğlu Mahallesi'nde hayata geçirilen Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi'nde, uygulamalı ana arı ve arı sütü eğitimi, Manisa'nın çeşitli ilçelerinden çok sayıda kursiyerin katılımıyla başladı. Yaklaşık 2,5 ay sürecek eğitimde kursiyerlerin, ana arının ve arı sütünün tüm üretim aşamalarını uygulamalı olarak öğrenecekleri belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Gölmarmara ilçesine bağlı Hıroğlu Mahallesi'nde hayata geçirilen Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi'nde, uygulamalı ana arı ve arı sütü eğitimi, Manisa'nın çeşitli ilçelerinden çok sayıda kursiyerin katılımıyla başladı. Yaklaşık 2,5 ay sürecek eğitimde kursiyerlerin, ana arının ve arı sütünün tüm üretim aşamalarını uygulamalı olarak öğrenecekleri belirtildi.

Manisa'nın arıcılıkta ve bal üretiminde marka bir şehir haline gelmesi vizyonuyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, Gölmarmara ilçesinde hizmete açılan Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi'nde, yeni kurs dönemi başladı. Kursiyerlere uygulamalı ana arı ve arı sütü eğitimi verilecek olan kursa, Manisa'nın çeşitli ilçelerinden çok sayıda kursiyer katılım sağladı. Yaklaşık 2,5 ay sürecek olan eğitimde kursiyerlerin, ana arının ve arı sütünün tüm üretim aşamalarını uygulamalı olarak öğrenecekleri belirtildi. Tüm kursiyerlere başarı dileklerinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, 2,5 ay sürecek kurs sürecinin ardından kursiyerlerin katılım belgesi almaya hak kazanacaklarını söyledi. - MANİSA