Manavgat'ta Filistin'e Destek Kermesi Düzenlendi

Manavgat Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Filistin'e destek kermesi düzenlendi. Manavgat'taki tüm okulların katılımıyla gerçekleşen kermeslere halk büyük ilgi gösterdi. Kermes sonunda 1 milyon lira toplanarak ilgili yardım hesaplarına aktarılmayı hedeflendi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Filistin'e destek kermesi düzenlendi.

Manavgat Milli Eğitim Müdürlüğü, İsrail'in saldırıları ve kuşatma altında tuttuğu Gazze başta olmak üzere Filistinlilere destek olmak üzere, Manavgat'taki tüm okulların da katılımı ile 3 ayrı yerde geniş kapsamlı Filistin'e destek kermesi düzenledi. Namık Karamancı Fen Lisesi bahçesi, Manavgat Endüstri Meslek Lisesi önü ve Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kermeslere halk büyük ilgi gösterirdi.

Okullar, esnaf ve hayırsever vatandaşların katkıları ile kurulan stantlarda gıdadan tekstil ürünlerine kadar birçok farklı ürünün satışa çıkarıldığını kaydeden Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların ayrıca makbuz karşılığı nakdi yardımda da bulunduklarını ifade ederek, kermes sonunda 1 milyon lira toplayıp, ilgili yardım hesaplarına aktarmayı hedeflediklerini belirtti.

'ÇOCUKLAR ÜZÜLMESİN, AĞLAMASIN'

Manavgat Gençlik Merkezi gönüllülerinin de destek olduğu Cumhuriyet Meydanı'ndaki kermeste oyuncak satışı yapan bir gönüllü, Filistin'deki çocuklar ağlamasın, kendi çocuklarınızı sevindirmek için oyuncak alın, Filistin'deki çocukları sevindirin diye seslendi. Diğer yandan bir başka esnafın kurduğu tezgahta, pazar fiyatlarının altında satışa sunulan meyve ve sebzeler kısa sürede tükendi. (DHA)