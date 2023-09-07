Maltepe Belediyesi Okullarda Bakım ve Temizlik Çalışmaları Yapıyor

Maltepe Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı başlarken, ilçedeki okullarda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapıyor. Okulların açılmasına dek sürecek çalışmayla Maltepeli öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı koşullarda eğitim almasına katkı sunuluyor.

Maltepe Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı başlarken, ilçedeki okullarda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapıyor. Okulların açılmasına dek sürecek çalışmayla Maltepeli öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı koşullarda eğitim almasına katkı sunuluyor.

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce ilçedeki 22 okulun içinde ve dışında temizlik, okul bahçesinde tanker aracı ile yıkama ve zemin boyama çalışması tamamlandı.

Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise Yılmaz Mızrak Ortaokulu'nda, Turgay Ciner Ortaokulu'nda, Maltepe Orhan Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, Hasan Şadoğlu Ortaokulu'nda, E.C.A. Elginkan İlköğretim Okulu'nda, Dumlupınar Ortaokulu'nda, Bahadır Erdoğdu Rehabilitasyon Merkezi'nde duvar ve tavan boyama işlemleri gerçekleştirdi. 50. Yıl Besim Kadırgan Ortaokulu'nda asfalt yama ve onarım çalışmaları yapıldı. Bağlarbaşı İlköğretim Okulu'nda, Bahadır Erdoğdu Rehabilitasyon Merkezi'nde, Orhangazi İlkokulu'nda, Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kaynak, korkuluk ve tel örgü çalışmaları sona erdi.