Malezya'da okullarda tuvalet temizliği öğrencilere karakter inşası için eğitim olarak görülecek

Malezya hükümeti, okullarda tuvalet temizleme kültürünün öğrencilerin karakter inşa süreçlerinin bir parçası olarak görülmesi ve eğitim sistemine dahil edilmesi gerektiğini açıkladı. Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in önerisi doğrultusunda yapılan açıklamada, tuvalet temizliğinin öğrencilerin hizmetlilere karşı daha derin bir anlayış geliştirmesini sağlayacağı belirtildi.

Malezya'da hükümet, okullarda tuvalet temizleme kültürünün öğrencilerin karakter inşa süreçlerinin bir parçası olarak görülmesi ve eğitim sistemine dahil edilmesi gerektiğini bildirdi.

Saravak eyaletindeki Putra Sentosa öğrenci kampında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, tuvalet temizlemenin, öğrencilerin bu gibi işler yapan hizmetlilere karşı daha derin bir anlayış geliştirmesini sağlayacağını söyledi.

Okullarda bu faaliyetin eğitimin bir parçası haline getirilmesine ilişkin önerinin Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den geldiğini belirten Rahman Hamzah, sosyo-ekonomik statülerine bakılmaksızın öğrencilerin bu sürece dahil edilmesinin önemine değindi.

Bakan Rahman Hamzah, bazı veliler tarafından uygulamanın gülünç bulunma ihtimaline karşılık, okulların eğitim yeri olduğunu ve "tuvalet temizliğinin de verilen eğitimin bir parçası olarak" değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Başbakan İbrahim, okullardaki tuvaletlerin hijyen koşulları nedeniyle kötü durumda olduğunu ve öğrencilerin bu alanların kullanımından sorumlu tutulması gerektiğini belirtmişti.

İbrahim, bunun çocuklarda davranış değişikliğine yol açacağını ve değerler eğitimi için önemli olduğunu vurgulamıştı.