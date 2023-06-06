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Malazgirt'teki okuldan depremzedelere yardım kampanyası

Malazgirt'teki okuldan depremzedelere yardım kampanyası

Eğitim Haberleri

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Alpaslan Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, deprem bölgesindeki öğrencilere destek olmak için yardım kampanyası düzenledi. Yardım kampanyasından elde edilecek gelirler, Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine gönderilecek.

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Alpaslan Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, deprem bölgesindeki öğrencilere destek olmak için yardım kampanyası düzenledi.

Yardım kampanyasının açılışını Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İlçe Müftüsü Vekili Bekir Orman, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Özbey yaptı. Yardım kampanyasından elde edilecek gelirler, Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine gönderilecek. Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya; Okul Müdürü Sedat Esen, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Okul öğrencilerinden Şilan Demir, depremzedeler için ne yapabileceklerini düşünürken yardım kampanyası düzenleme fikrinin ortaya çıktığını belirterek, "Umarım kardeşlerimizin yaralarının sarılmasına küçük de olsa bir katkımız olur" ifadelerini kullandı.

Programa Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İlçe Müftüsü Vekili Bekir Orman, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Özbey, kurum amirleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

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