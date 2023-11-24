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Malazgirt'te Öğretmenler Günü Töreni Düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı ve çeşitli etkinliklerle devam etti. Programda, öğretmen ve öğrencilerin konuşmaları, şiirlerin okunması ve ödül töreni gerçekleştirildi. Törene ilçe yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.