Malazgirt'te İmam Hatip Ortaokulları Arasında Bilgi Yarışması Düzenlendi

Malazgirt Milli Eğitim Müdürlüğü, imam hatip ortaokulu öğrencilerinin bilgilerini, kazanımlarını ölçmek ve öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla bilgi yarışması düzenledi. Yarışmaya 14 imam hatip ortaokulu katıldı ve Gülkoru Köyü İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu.

Malazgirt Milli Eğitim Müdürlüğü, imam hatip ortaokulu öğrencilerinin bilgilerini, kazanımlarını ölçmek ve öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla bilgi yarışması düzenledi.

Malazgirt Öğretmenevinde, 14 imam hatip ortaokulunun katıldığı yarışmada, Gülkoru Köyü İmam Hatip Ortaokulu birinci, Saftekingazi Ortaokulu ikinci, Fatih Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Yarışma sonunda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, öğretmenlerin ve öğrencilerin özverisi ile güzel ve heyecanlı bir yarışma etkinlik düzenlediklerini söyledi.

İlçede yaptıkları tüm kültür etkinliklerine destek sunan Kaymakam Göksu Bayram'a teşekkür eden Kaya, "Yarışma sonunda tüm öğrencilere kitap ve hediye takdim edildi. İlçemizdeki imam hatip ortaokulları arasında yaptığımız bilgi ve kültür yarışmasının öğrencilerimiz için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu yarışmaları yapmamızdaki amacımız öğrenciler arasında birlik ve beraberliği pekiştirerek tatlı bir rekabetle bilgi seviyelerini yükseltmek. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi kutluyoruz." diye konuştu.

Yarışmaya, Milli Eğitim Şube Müdürü Kenan Gayretli, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.