Malatya Gençlik Merkezi'ndeki Öğrenciler YKS'de Başarı Elde Etti

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın, Aile, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'ndeki öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) büyük başarı elde ettiler.

Sanat Sokağı'nda bulunan Gençlik Merkezi kütüphanesinden, okuma salonlarından, oyun alanlarından ve kafeteryasından istifade eden öğrenciler, kaliteli vakit geçirerek hem ders çalışıp hem de eğlenebiliyorlar. Toplamda 5 bin 800 kayıtlı üyesi bulunan Gençlik Merkezi, öğrencilere eğitim, kültür ve sosyal alanda hizmet sürdürmeye devam ediyor.

Öte yandan deprem süresi boyunca açık olan Gençlik Merkezi, ders çalışmanın yanı sıra evi hasar gören öğrencilere barınma imkanı da sağladı. Tüm bu imkanlardan dolayı memnuniyetini dile getiren öğrenciler, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ve Gençlik Merkezi'nde çalışan personele teşekkürlerini ilettiler.

Gençlik Merkezi'nin nezih bir ortam olduğuna vurgu yapan Muhammed Emin Akbaba, "Gençlik Merkezi'ne yaklaşık bir seneden beridir gelmekteyim. Daha doğrusu arkadaşlarımı ile beraber geliyorum. Çünkü gerçekten burada nezih bir kütüphane ortamımız var. Hem sessiz hem de rahat bir ortam dolayısıyla burası sınava hazırlanan öğrenciler için çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Gençlik Merkezi'ndeki personellerin gerek samimiyeti gerekse de içtenliği ile çok rahat ders çalışabiliyoruz. Bir sorunumuz olduğunda da rahatlıkla onlara danışabiliyoruz. Bir yıllık sürecin ardından Haliç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünü yüzde 100 bursu bir şekilde kazandım. Bizlere böylesine nezih ortamı sağlayan Büyükşehir Belediyemize ve Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan' a çok teşekkür ederim" dedi.

Gençlik Merkezi'ndeki çalışanlara ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür eden Muhammed Furkan Çağ, "Gençlik Merkezi'ne 5 seneden beridir ders çalışmak için geliyorum. Bu yıl da üniversiteyi kazandım ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyoloji Bölümüne yerleştim. Tabii bu sene depremden dolayı istediğim gibi hazırlanamadım ama Gençlik Merkezi deprem sabahı da açıktı. Bizim barınacak yerimiz yoktu, sağ olsun Büyükşehir Belediyesi bizlere kapılarını açtı. O nedenle hem Gençlik Merkezi'ndeki yetkililere hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyorum. Allah razı olsun burada evimizdeymişiz gibi hissediyoruz. Sadece ders çalışma ve kütüphane gibi yerler yok, masa tenisi, bilardo, langırt gibi ders çalışmanın haricinde eğlenebileceğimiz de bir yer" diye konuştu.

Deprem süresi boyunca Gençlik Merkezi'nin faaliyet gösterdiğini belirten Zehra Babacan, "Gençlik Merkezi'ni 2 yıldır aktif bir şekilde kullanıyorum. Üst katta ders çalışacağımız sessiz bir ortamımız var. Ayrıca mutfağımız ve alt katta da spor salonumuz mevcut. Ders çalışmaktan sıkıldığımız zaman spor salonuna geçip, çok güzel aktivitelerde bulunabiliyoruz. Ayrıca okuyabileceğimiz ve ödünç alabileceğimiz çok güzel kitaplar var. Deprem süresinde açık olan yerlerden biri de burası oldu. Depremde sağlam ve güvenilir bir ortam olduğu için rahatlıkla gidip gelebiliyorduk ve dersimizi kolaylıkla çalışabiliyorduk. 2 yılın sonunda Gazi Üniversitesi Uçak Teknolojileri Bölümüne yerleştim. Bizlere bu imkanları sunan Malatya Büyükşehir Belediyesine ve Gençlik Merkezi'nde hizmet veren tüm personellere teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Berkcan Aydoğan ise konuşmasında, "Endüstri Mühendisliğini kazandım. Sınava hazırlanırken, Gençlik Merkezi'ni aktif bir şekilde kullandım. Buranın diğer kütüphanelerden farkı ders aralarında istediğimiz gibi mutfağı ve oyun alanlarını kullanabilme gibi avantajları vardı. Ayrıca Gençlik Merkezi'ndeki çalışanlar bize sadece sınav sürecinde değil sınav sonrasında da bizlere tercih döneminde yardımcı oldular. Bizlere bu imkanları sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Gençlik Merkezi'ne kayıtlı üye sayısından bahseden Kadın, Aile, Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Hilal Küçük, "Gençlik Merkezi'miz Sanat Sokağı içerisinde gençlerimize hizmet vermektedir. Gençlik Merkezi'mizde okuma salonlarımız, oyun salonlarımız, kafeteryamız ve bahçemiz bulunuyor. Gençlerimiz burada nezih bir ortamda ders çalışabildikleri gibi boş vakitlerini de çeşitlik etkinlikler yaparak değerlendirebiliyorlar. Deprem süresinde gençlerimize hizmet veren tesisimiz burasıydı. Hem barınma hem de ders çalışma anlamında gençlerimize destek verdik. Kendi imkanlarıyla ders çalışan, dershaneye gitmeyen öğrencilerimiz, burada ders çalışarak üniversite sınavlarına girdiler. Gençlerimiz arasında çok güzel bölümler kazanlar var. Hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Toplamda 5 bin 800 kayıtlı üyemiz var" dedi. - MALATYA