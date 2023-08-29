Mahalle esnafı okulu boyatıp tadilatını yaptırdı

Adana'da mahalle esnafı yeni eğitim-öğretim yılında çocukların tertemiz bir okulda eğitim görmesi için okulu boyatıp tadilatını yaptırdı

ADANA - Adana'da mahalle esnafı yeni eğitim-öğretim yılında çocukların tertemiz bir okulda eğitim görmesi için okulu boyatıp tadilatını yaptırdı.

Merkez Çukurova ilçesinde bulanan Atila İlkokulunda depremin ardından dış cephe boyasının yenilenmesi ve bazı noktalarının tadilata ihtiyacı oldu. Bu durumu öğrenen mahallede bulunan esnaf kolları sıvadı. Esnaftan kimi boyayı tedarik ederken kimi de tadilat için diğer malzemeleri okula bağışladı. Daha sonra okulun dört bir cephesi boyanıp tadilat yapıldı. 4 Eylül'de alıştırma 11 Eylül'de ise 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlayacağı okul çocuklar için hazır hale getirildi. Okula yardımda bulunan mahalle esnafından Ramazan Özdemir, asrın felaketinden Adana'nın da etkilendiğini söyleyerek, "Depremden en çok etkilenen mahalleler arasında Huzurevleri vardı. Mahallemizde bulunan Atilla İlkokulumuzun boyasının eskidiğini ve tadilatlar gerektiğini öğrendik. Daha sonra okul yönetimiyle irtibata geçerek tadilat ve boya işlemlerini üstlenmek istediğimizi söyledik. Okul yönetimi de bu istediğimize olumlu cevap verdi ve mahalleli olarak tadilat işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. Okulun boya işlerini tamamen üstlenen esnaf Ufuk Seyhan Daşkın ise, "Atilla İlkokulun dış cephe ve tadilat işlemlerini firmamız tarafından sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde üstlendik. 2023-2024 öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar diliyoruz" diye konuştu.