Magical Club'ta çocuklar için unutulmaz bir yaz kampı: Atlarla doğa, bilgi ve eğlence dolu 4 gün
İstanbul Çatalca'da doğayla iç içe konumlanan Magical Club, bu yaz çocuklara unutamayacakları bir deneyim sunuyor. 6–15 yaş arası çocuklar için hazırlanan binicilik temalı yaz kampı, hem eğlendiriyor hem de öğretiyor.
12–15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu özel kampta, çocuklar atlarla yakın temas kuracak, biniciliğin temel bilgilerini öğrenecek, doğayla bağ kurarken bol kahkahalı, dolu dolu bir 4 gün geçirecekler.
Atların Dünyasına Yolculuk Başlıyor
Kamp boyunca çocuklar sadece at binmeyi öğrenmekle kalmayacak; aynı zamanda atların anatomisini keşfedecek, duygularını anlamaya çalışacak ve çeşitli yaratıcı atölye etkinlikleriyle düşünsel gelişimlerine katkı sağlayacaklar.
Etkinlik Detayları:
- Tarih: 12 – 13 – 14 – 15 Ağustos
- Yer: Çakıl Mahallesi / Çatalca – Magical Club
Programdan Öne Çıkanlar:
- At Binme Eğitimi (2 seans)
- At Denge Oyunları
- At Dedektifliği & Anatomisi Atölyesi
- At Kartviziti Tasarımı
- Atlı Bayrak Yarışı
- "At Ne Hissediyor?" Atölyesi
- Doğada oyunlar, kamp defteri çalışmaları ve veda kutlaması
Konaklamalı veya Günübirlik Seçenekler
Ailelerin tercihlerine göre kamp konaklamalı ya da konaklamasız olarak iki farklı şekilde sunuluyor. Çocuklar hem sosyal becerilerini geliştirecek hem de yeni arkadaşlıklar kurarak doğayla güçlü bir bağ kuracak.
Kayıt ve Bilgi İçin:
- miray.dernek@liderbinicilik.com.tr
- @magical.horses.official
Kontenjan sınırlı, erken kayıt önerilir!
Bu yazın en unutulmaz 4 gününe çocuğunuz da katılsın!