Macenta Yayıncılık, Learning Excellence Awards 2025'te Finale Kaldı

Macenta Yayıncılık, Learning Excellence Awards 2025'te Finale Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MACENTA Yayıncılık, Birleşik Krallık'ın prestijli Learning Excellence Awards 2025'te finale kalarak önemli bir başarı elde etti. CEO Burak Akyüz, bu başarıdan gurur duyduklarını ifade etti.

MACENTA Yayıncılık, Birleşik Krallık'ın saygın ödüllerinden Learning Excellence Awards 2025'te finale kalarak önemli bir başarıya imza attığını duyurdu. Macenta Kurucusu ve CEO'su Burak Akyüz, "Böylesine prestijli ve uluslararası bir platformda Birleşik Krallık'ın köklü eğitim şirketleriyle birlikte anılmak bizim için büyük gurur" diye konuştu.

Her yıl farklı sektörlerdeki eğitim, öğrenme ve gelişim alanındaki başarıları ödüllendiren Learning Excellence Awards, bu yıl da uluslararası başvuruları kabul etti. Eğitim ve yayıncılık alanındaki çalışmalarıyla tanınan Macenta Yayıncılık, Learning Excellence Awards 2025'te finale kaldığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Macenta Publishing&Digital Solutions, uluslararası alanda başarıya imza atarak yarışmada finale kalan ilk ve tek Türk şirketi oldu. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedefleri temelli online İngilizce eğitim platformu THE GLOBALS projesiyle eğitim teknolojileri alanında küresel düzeyde yarattığı etkiyi bir kez daha gözler önüne sererek uluslararası arenada kat edilen yolda eğitim teknolojilerinde öncü ve dönüştürücü bir aktör olduğunu bir kez daha kanıtladı" ifadeleri kullanıldı.

'BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR'

Macenta Kurucusu ve CEO'su Burak Akyüz, finale kalmaktan gurur duyduklarını belirterek "Böylesine prestijli ve uluslararası bir platformda, Birleşik Krallık'ın köklü şirketleriyle birlikte anılmak bizim için büyük bir gurur. Bu, Türkiye'nin eğitim alanındaki vizyon ve potansiyelinin uluslararası alanda takdir edildiğinin de önemli bir göstergesi" dedi.

Şirket daha önce de British Council UK tarafından verilen 'ELTons' ödülünü kazanmış, BETT UK 2024 ve 2025'te de finalist olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

İtirafçı olmuştu! İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız serbest bırakıldı
İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı

İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Portnov, Madrid'de öldürüldü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Avrupa'nın göbeğinde kanlı suikast
İkna çabaları sonuç vermedi! 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi

İkna çabaları sonuç vermedi! 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi
Ertem Şener'den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal

Ertem Şener'den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küme düşme riski olan takımını üçüncü yaptı! Mehmet Topal'a üst üste talipler

Küme düşecek takımı üçüncü yaptı! Mehmet Topal'a teklif yağıyor
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
Nesrin Cavadzade'den Azerbaycanlı takipçilerini kızdıran paylaşım

Nesrin'in paylaşımına düştüğü not, Azerbaycanlı takipçilerini kızdırdı
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi

Tunceli Valisi merkeze çekildi
Hastanede eski eş dehşeti! Tıbbi sekreter karısını öldürdü

Hastanede eski eş dehşeti! Tıbbi sekreter karısını öldürdü
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi

Galatasaray'dan Kerem ve Batshuayi sürprizi
Solaryum faciası! Kabinde unutuldu, hastanelik oldu

Solaryum faciası! Kabinde unutuldu, hastanelik oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.