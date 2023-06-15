Lüleburgaz'da İngilizce Scrabble yarışması düzenlendi
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Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İngilizce Scrabble yarışmasında 8 okuldan 80 öğrenci yarıştı. Kepirtepe Anadolu Lisesi öğrencisi Umutcan Yağız Duran birinci oldu. Ödül töreninde dereceye giren öğrencilere plaket ve akıllı saat hediye edildi.
Lüleburgaz'da "İngilizce Scrabble" yarışması final ve ödül töreni yapıldı.
Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürlüğünce okullar arası düzenlenen yarışmaya 8 okuldan 80 öğrenci katıldı.
Yarışmada Kepirtepe Anadolu Lisesi öğrencisi Umutcan Yağız Duran, Kepirtepe Anadolu Lisesi Öğrencisi Elif Naz Erdoğan ikinci, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Talha Okkan üçüncü oldu.
Lüleburgaz Lisesinde yapılan törende öğrencilerin plaketleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem tarafından verildi.
Dereceye giren öğrencilere de akıllı saat hediye edildi.