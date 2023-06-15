Lüleburgaz'da İngilizce Scrabble yarışması düzenlendi

Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İngilizce Scrabble yarışmasında 8 okuldan 80 öğrenci yarıştı. Kepirtepe Anadolu Lisesi öğrencisi Umutcan Yağız Duran birinci oldu. Ödül töreninde dereceye giren öğrencilere plaket ve akıllı saat hediye edildi.