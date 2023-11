Lüleburgaz'da Gençler İçin İş Gücüne Katılım Projesi Açıldı

Lüleburgaz Belediyesi, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası, İş-Kur ve Avrupa Birliği iş birliğinde yürütülen 'Yetkin Gençlerin İş Gücüne Katılımı Projesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Projedeki temel amacımız 'Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan' gençlerin; genel, sosyal ve mesleki yetkinliklerini arttırmaktır. Buna ek olarak yetkinlikleri arttırılan gençlere danışmanlık faaliyetleri ile destek vererek onları iş gücü piyasasına kazandırmak da projemizin nihai hedefidir" dedi.

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İş Gücü Piyasasını Destekleme Programı (NEET PRO) kapsamında yürütülen TREESP1.2NEETPRO/P-03/122 sözleşme numaralı Improve and Develop NEETs Skills and Competencies for Successful Job Placement (Yetkin Gençlerin İş Gücüne Katılımı) Projesi'nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Prof. Dr. Türkan Saylan Salonu'nda gerçekleştirilen açılış ve basın toplantısına, Kırklareli Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Fahri Cömert, İŞKUR İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, KLÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Taştan, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve proje yararlanıcısı gençler katıldı.

60 NEET GENÇ PROJEYE DAHİL EDİLDİ

Programın açılışında konuşan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, projeyle gençlerin; genel, sosyal ve mesleki yetkinliklerini arttırmayı hedeflediklerini belirterek, "Buna ek olarak yetkinlikleri arttırılan gençlere danışmanlık faaliyetleri ile destek vererek onları iş gücü piyasasına kazandırmak da projemizin nihai hedefidir. 2020-2024 Stratejik Planımızın 4. Amacı olan 'Sosyal Belediyecilik Anlayışıyla Toplumsal Gelişimi Destekleyen Çözüm ve Hizmetleri Sunmak' doğrultusunda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ve belediyemiz arasında 4 Mayıs 2023 tarihinde imzalanan sözleşme ile projemiz, 1 Ağustos 2023 tarihinde başlamış olup 31 Temmuz 2024 tarihinde 12 aylık bir süreç sonunda tamamlanacaktır. 15-29 yaş aralığında, Lüleburgaz'da yaşayan, istihdamda ve eğitimde yer almayan 229 NEET adayı ile yapılan mülakatlar sonucunda şu anda da aramızda olan 60 NEET genç, projemize dahil edilmiştir" dedi.

4 AY SÜRECEK EĞİTİM BAŞLADI

Gerenli, yaklaşık 4 ay sürecek eğitime katılacak gençlere başarılar dileyerek, "Bu eğitim programı kapsamında gençlerimize; genel beceri, sosyal beceri, girişimcilik eğitimleri ve sertifikalı mesleki yeterlilik eğitimleri verilecektir. Ardından NEET gençlerimiz işbaşı eğitimlerine dahil olacak ve 6 ay boyunca alacakları danışmanlık desteğiyle gençlerimizin iş gücü piyasasına katılımları teşvik edilecektir. Ben bu kapsamda gençlerimiz için emek harcayan tüm paydaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Gençler! Atalarımız bu cumhuriyeti kanlarını ve canlarını vererek kurdular. Unutmayın ki onu yaşatacak olan sizlersiniz. Bundan 100 yıl önce topla, tüfekle cephede kazandığımız cumhuriyeti, aklın ve bilimin ışığında, çağdaş uygarlıklar arasında en yukarılara çıkarın. Sizlere güvenimiz tamdır" diye konuştu.

Programda Kırklareli Vali Yardımcısı Yusuf Güler, proje iştirakçisi Lüleburgaz Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Güncer, LTSO Meclis Başkanı Fahri Cömert, İŞKUR İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, KLÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Taştan da birer konuşma yaptı.

Program, verilen kokteyl ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.