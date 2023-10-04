Lübnan, Suriyeli öğrencileri kabul eden okulları kapatmak zorunda kalabilir

Lübnan Eğitim Bakanı Abbas Halebi, uluslararası finansman eksikliği nedeniyle Suriyeli öğrencileri kabul eden bazı okulları kapatmak zorunda kalacaklarını söyledi. Mülteci öğrencilerin eğitimi için bağışların güvence altına alınması için çaba gösterileceği belirtildi.

BEYRUT, 4 Ekim (Xinhua) -- Lübnan Eğitim Bakanı Abbas Halebi, uluslararası finansman eksikliği nedeniyle Suriyeli öğrencileri kabul eden bazı okulları kapatmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Halebi, Salı günü yaptığı açıklamada, "Bağışçılar, bu ve bir önceki akademik yıl için ödenmesi gereken fonları ödemekte gecikti. Bu yüzden mülteci öğrencileri kabul eden okulların sayısını azaltmak zorunda kalacağız" dedi.

Şu anda Suriyeli mülteci öğrenciler, Lübnan'daki pek çok devlet okulunda öğleden sonraları öğrenim görüyor.

Bakan, söz konusu açıklamayı, Birleşmiş Milletler Lübnan Özel Koordinatörü Joanna Wronecka ile görüşmesi sırasında yaptı.

Eğitimin önemini vurgulayan Wronecka, eğitimin gelecek için gerekli olduğunu söyledi. Özel koordinatör, konuyu BM nezdinde takip ederek bağışların güvence altına alınması için mümkün olan tüm çabayı gösterme sözü verdi.

Lübnan'da 2022-23 eğitim-öğretim yılında, ülkedeki mali krizin bir sonucu olarak, hükümetin öğretmenlere ve personele ödeme yapacak fondan yoksun olması nedeniyle yüz binlerce öğrenci iki aydan fazla süre eğitim alamamıştı.