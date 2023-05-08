LÖSEV'de eğitim gören lösemili öğrenciler Belinay Uyanık, Enes Bulut ve Kayra Tuna Kaya, ulusal matematik ve fen bilimleri yarışmasında finale kaldı. Öğrenciler, hastalıkları nedeniyle sık sık eğitimlerine ara vermek zorunda kalmalarına rağmen büyük bir başarıya imza attılar.

Lösemili öğrencilerin matematik başarısı

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nda (LÖSEV) eğitim gören ve hastalıkları nedeniyle sık sık eğitimlerine ara vermek zorunda kalan, Belinay Uyanık (10) ile Enes Bulut (11), ulusal matematik ve fen bilimleri yarışmasında finale kaldı. Öğrenciler, 20-21 Mayıs'ta Aydın'da yapılacak finale hazırlanıyor.

5'inci sınıf öğrencisi Belinay Uyanık, 1'inci sınıfa devam ederken göz arkasında tespit edilen tümör nedeniyle tedavi görmeye başladı. Tedavisi boyunca ilkokula aktif devam edemeyen Belinay, eğitimini uzaktan eğitimle sürdürdü. Tümör nedeniyle bir gözü kapanan Belinay, yaklaşık 3 yıl süren tedaviyle hastalığı yendi. 7'nci sınıf öğrencisi Enes Bulut ise 3 yaşında lösemi olduğunu öğrendi. Enes, 4 yıl süren zorlu bir tedavi süreciyle hastalığı yenmeyi başardı. Belinay ve Enes, hastalık geçmişi bulunmayan Kayra Tuna Kaya (12) ile her yıl Türkiye genelindeki tüm devlet ve özel okullar arasında olimpiyatlar seviyesinde gerçekleştirilen Tales Ulusal Matematik ve Fen Bilimleri Yarışmasında, LÖSEV Eğitim Kurumları'nı temsil etti. 3 öğrenci, yarışmada finale kaldı. Belinay Uyanık, Enes Bulut ve Kayra Tuna Kaya, 20-21 Mayıs tarihlerinde Aydın'da yapılacak finale hazırlanıyor.

Öğrencilerin fen bilgisi dersi öğretmeni Erdem Yalçınkılıçlı ise öğrencilerinin sıradan çocuklar olmadıklarını bir kez daha gördüklerini belirterek, "Tedavileri, sağlık durumları onlar için bir dezavantaj. Olması gerektiği hayatlarının bir döneminde gibi örgün eğitim alamıyorlar. Biz bu açığı kapatmak için öğretmenler olarak elimizden geleni onlar için yapmaya çalışıyoruz. Sonuçlarını görmek tabii bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.