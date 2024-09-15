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Liseye Hoş Geldin Kitapları Erişime Açıldı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liseye başlayan öğrenciler için hazırlanan 'Liseye Hoş Geldin' kitaplarının erişime açıldığını duyurdu. Bu kitaplar ortaokuldan liseye geçişte öğrencilerin akademik uyumlarını artırmayı hedefliyor.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liseye başlayan öğrenciler için hazırlanan 'Liseye Hoş Geldin' kitaplarının erişime açıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ortaokulu başarıyla bitirip liseye başlayan öğrencilerimiz için Bakanlığımızca hazırlanan 'Liseye Hoş Geldin' kitaplarımızı erişime açtık. Liseye Hoş Geldin kitaplarımızla 8'inci sınıftan 9'uncu sınıfa geçerek ortaöğretimle tanışan öğrencilerimizin ortaöğretim konu ve derslerine dair bilgilerini artırmak, akademik uyumlarını güçlendirmek ve öğrencilerimizin hazırbulunuşlukları çerçevesinde derslerin amaçlarını ve çalışma tekniklerini öğretmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

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