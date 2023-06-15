Liseli Aşçı Adayları Beceri Sınavında Yarıştı

Liseli aşçı adayları en lezzetli beceri sınavında adeta birbirleriyle yarıştı

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğretmenleri Semra Çınardeniz:

"Öğrencilerimiz işletme eğitimini tamamladığı için yıl sonu beceri sınavını gerçekleştiriyoruz"

Lise son sınıf öğrencisi Nurgül Özdamar: "Artık 12 ay boyunca yaptığımız yemeklerden bir sonuç almamız gerekiyor"

Odunpazarı Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Kızılkılıç: "Öğrenciler sınav sürecinde ortaya koydukları çalışmaları gelen konuklarla paylaşıyorlar"

ESKİŞEHİR Eskişehir'de Yiyecek ve İçecek Hizmetleri bölümünde okuyan liseli öğrenciler yıl sonu beceri sınavında çeşit çeşit güzel yemekler hazırlayarak adeta birbirleriyle yarıştı.

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı'nda okuyan son sınıf öğrencileri, yıl sonu beceri sınavına girdi. Okulların kapanmasına sayılı günler kalmışken arkadaşlarıyla birlikte son defa yemek yapan aşçı adayları, sınav için birbirinden güzel yemekler hazırladı. Bu yılki eğitim süreçlerinde haftanın 2 gününü okulda, 3 gününü ise stajda geçiren liseli öğrenciler, bu sınavda öğrendikleri tüm tecrübeyi ortaya koymaya gayret gösterdi. Öğretmenlerin sınav gerginliğini azaltmak için açtığı Yeşilçam müzikleri eşliğinde yemek yapan liseli öğrenciler, sınavda başarılı olarak not ortalamasını tutturması halinde Cuma günü karne, bir sonraki hafta ise diploma alacak. Öğrencilerin okulda ve işletmelerde aldıkları puan ile beceri sınavından aldıkları puanın ortalaması, yılsonunda atölye dersi ortalaması olarak geçecek.

"Beceri sınavında pratiklik ve hijyen bizim için çok önemli"

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğretmeni Semra Çınardeniz, beceri sınavında pratikliğin ve hijyenin çok önemli olduğunu söyledi. Her öğrencinin 4 kişilik alakart tabak çıkartacağını ve tatlı ile içecek servislerini de kendilerinin yaptığını ifade eden Çınardeniz, "Bugün 12-H sınıfındaki Yiyecek ve İçecek Alanı öğrencilerimiz işletmelerdeki eğitimini tamamladığı için yıl sonu beceri sınavını gerçekleştiriyoruz. Heyecan dorukta. Beceri sınavında pratiklik bizim için çok önemli, hijyen ise olmazsa olmazımız. Bugün her öğrencimiz 4 kişilik alakart tabak çıkartıyor. Tatlı ve içecek servislerini de kendileri gerçekleştirecekler. Uygulama konusunda, yıl boyunca büyük bir heyecanla edindikleri birikimlerini sergileyecekler. Artık ne toplamışlarsa. Servis yapmadan önce tadım, sunum, lezzet, koku ve aroma olmazsa olmazıdır. Bu konuda ön değerlendirmeyi kendileri yapıp, son değerlendirmeyi ise jürimizin takdirine bırakıyorlar. Diğer öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve idareci arkadaşlarımız dışında protokol misafirlerimizi de bekliyoruz. Öte yandan çocuklarımızın motivasyonu için biraz müzik açtık. Onların gerilmeden ve heyecanlanmadan bütün birikimlerini sergilemesini istediğimiz için hafif ama tempolu müzikler seçtik" dedi.

"Bu sınav kesinlikle en lezzetli sınavlardan bir tanesi olacak"

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı'nda okuyan lise son sınıf öğrencisi Nurgül Özdamar, beceri sınavında somon balığı ve parfe tatlısı yaptı. Aynı tabakla İstanbul Gastronomi Festivali'nde 22 ülke arasından ikincilik kazandığını belirten Özdamar, "Bugün yetenek sınavımız var. Artık 12 ay boyunca yaptığımız yemeklerden bir sonuç almamız gerekiyor. Kendimizi göstermek için buradayız. Benim yaptığım şey ızgarada somon balığı. Limon ve avokado sosuyla birlikte servis ettim. Yanına da tatlı olarak parfe yaptım. İtalyan tatlısıdır, tarifini özel bir şefimden aldım. Somon balığını çok seviyorum, onun için tekrardan bu tarifi yapmak istedim. Birkaç ay önce İstanbul Gastronomi Festivali'nde 22 ülke arasından ikincilik alıp geldik. Orada da somon balığı yapmıştım, aynı tabağı çıkartmıştım. Dolayısıyla somon balığının benim açımdan çok özel bir anısı var. Bu sınav kesinlikle en lezzetli sınavlardan bir tanesi olacak" şeklinde konuştu.

"Yemeklerin hem görselliği hem de tatları çok güzel"

Odunpazarı Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Kızılkılıç ise, öğrencilerle ilgili övgülerini dile getirerek şunları söyledi:

"Bugün Gazi Meslek Lisesi Yiyecek ve İçecek Alanı'ndaki öğrenciler, 4 yıl boyunca öğretmenlerinden öğrendikleri ve çalışarak elde ettikleri deneyimleri ortaya koyarak bir sınav sürecinden geçiyorlar. Bu süreçte ortaya koydukları ürünleri de gelen konuklarla paylaşıyorlar. Eminim ki bu öğrencilerimiz gelecek yıllarda şehrimizin, ülkemizin güzide yemeklerini dünyadaki birçok yerde güzelce sergileyecekler. Onlar ülkemizi çeşitli platformlarda temsil edecekler. Bu konuda gösterdikleri emeklerden dolayı okul müdürümüze ve öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizle de gurur duyuyoruz. Yemeklerin hem görselliği hem de tatları çok güzel. Orijinal yemekler yapıyorlar, bilinenin ötesinde kendi katkılarını da ortaya koyarak çok güzel bir sofra hazırlıyorlar."