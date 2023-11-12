Samsun'da bir lisenin bahçesine anaokulu yapılması planı, velilerin tepkisine neden oldu. Veliler, çocuklarının inşaat gürültüsünden olumsuz etkileneceğini belirterek karara karşı çıktı.

Lise bahçesine anaokulu yapılmasına velilerden tepki: "İnşaat gürültüsünde nasıl ders işleyecekler"

SAMSUN - Samsun'da yaklaşık bin öğrencinin eğitim gördüğü bir lisenin bahçesine 700 metrekare büyüklüğünde anaokulu yapılacak. Bu duruma tepki gösteren velililer, üniversiteye hazırlanan çocuklarının inşaat gürültüsünden olumsuz etkileneceğini söyledi.

Atakum ilçesinde bulunan Onur Ateş Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki otopark alanına 300 öğrencinin eğitim alabileceği anaokulu yapılacak. Atakum'da bahçesine anaokulu yapılacak olan 2 okuldan biri olan Onur Ateş Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrencilerin velileri bu duruma tepki göstermek amacıyla okul önünde toplandı. Ellerinde dövizlerle "Okuluma dokunma" diyen veliler yetkililere seslendi.

"Bin öğrenci dört duvar içine sıkıştırılmış olacak"

Okul Aile Birliği Başkanı Merih Yiğit, "Atakum ilçesinin köklü okullarından olan Onur Ateş Anadolu Lisesinin bahçesini çevreleyerek anaokulu yapılmak isteniyor. Bahsedilen bölümün inşaata açılmasına evet demek; onlarca ağacın kesilmesi, deprem gibi doğal afetlerde kullanılacak toplanma alanın ortandan kalkması, çocuklarımızın inşaat alanı içinde can güvenliği olmadan büyük bir gürültü içinde derslerine girmeleri ve üniversite sınavlarına hazırlanmaları demektir. Onur Ateş Anadolu Lisesi velileri ve okul aile birliği olarak bu inşaata asla evet demiyor ve karşı çıkıyoruz. İnşaatın başlaması durumunda yaşları 15- 18 arasındaki bin öğrenci dört duvar içine sıkıştırılmış olacak. Öğrenci başına 0,7 metre karelik alan ile çocuklara nefes alacak ve enerjilerini atacak alan bırakılmayacak. Aynı zamanda 4-5 yaş çocuklarının lise öğrencileriyle aynı ortamı paylaşmaları hem okulumuz öğrencilerini hem de ana sınıfı çocuklarını olumsuz etkileyecektir. Proje okulu olan Onur Ateş Anadolu Lisesi vereceği mezunlarla ülkemizin geleceğine ışık tutacak, ülkemizi yüceltecek gençleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yapılmak istenen inşaat, sağlıksız bir ortam ve çevre oluşturacaktır. Böyle bir ortamda okulumuzun hedeflerine ulaşması güçleşmektedir. Okulumuz spor salonu ilçe müsabakalarının gerçekleştiği, amatör takımlar ve engelli sporcularımızın faydalandığı, sporcu yetiştirmede katkısı olan bir yerdir. Bu faaliyetlerde sekteye uğrayacak ve yüzlerce vatandaşımız mağdur olacaktır. Okul aile birliği olarak tüm veliler adına bu karardan vazgeçilmesini istiyor ve yetkilileri göreve çağırıyoruz" dedi.

"İnşaat çalışması sırasında çocuklarımız nasıl ders işleyecekler?"

Öğrenci velisi Selma Güner, "Biz bu olayı çok geç öğrendik. Öğrendiğimizde çocuklarımız adına çok üzüldük. Lise son sınıfı giden çocuklarımız var. Geleceğimiz var. İnşaat çalışması sırasında çocuklarımız nasıl ders işleyecekler? Bizler mikser sesinden rahatsız oluyoruz. Çocukları bu inşaat sesi nasıl etkileyecek bilmiyorum. Bu soruna bir çözüm bulunmalı" diye konuştu.

"Koca koca kepçelerin sesiyle çocuklar nasıl eğitim alacaklar?"

Öğrenci velisi Zehra Koçak, "Çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim almasını istiyoruz. Bu çocuklar üniversite sınavına hazırlanan çocuklardır. Geleceğimizi temsil eden çocuklardır. Koca koca kepçelerin sesiyle çocuklar nasıl eğitim alacaklar ve bu sınava hazırlanacaklar. Gereğinin yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Gerekli tedbirler alınacak"

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise okulun bahçesinin 12 dönüm olduğu, yeterli alanın bulunduğu, okulda bir mağduriyet olmaması için bahçenin bir köşesine anaokulu yapılacağı, anaokulu ile lise öğrencilerinin bir bağlantısının olmayacağı, okulda futbol, basketbol, voleybol ve kapalı spor salonunun bulunduğu, öğrencilerin sesten ve inşaattan etkilenmemesi için gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.