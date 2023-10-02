Libya'da sel felaketinden etkilenen okullar yeniden açıldı

Libya'nın Derne kentinde, sel felaketinden etkilenen okulların onarımı tamamlandı ve öğrenciler yeniden derslere başladı. Sel felaketinde hasar gören öğrenciler ise başka okullarda misafir edilecek.

TRABLUS, 2 Ekim (Xinhua) -- Libya'da birkaç hafta önce binlerce can kaybına ve büyük yıkıma yol açan sel felaketinin ardından, ülkenin doğusundaki Derne kentinde okullar Pazar günü yeniden açıldı.

Libya Eğitim Bakanlığı, sel felaketinde okulları hasar gören ya da yıkılan öğrencilerin başka okullarda misafir edileceğini açıkladı.

Selden etkilenen öğrenciler için psikososyal destek programı da hazırlayan bakanlık, Derne'deki özel okulların selden etkilenen öğrencileri ücretsiz olarak kabul etmesini istedi.

Akdeniz'de etkili olan Daniel fırtınası 10 Eylül'de Libya'da son yılların en büyük ve en yıkıcı sel felaketini tetikleyerek binlerce insanın ölümüne yahut kaybolmasına neden olmuştu.

Ayrıca selin vurduğu 15 kent ve kasabadaki 114 okul da dahil olmak üzere bölgenin altyapısının yüzde 70'i hasar görmüştü.

Başbakan Abdülhamid Dibeybe birkaç gün önce, ülkenin doğusunda selden zarar gören okulların onarımı için yaklaşık 93 milyon Libya dinarı (yaklaşık 19 milyon ABD doları) tahsis edilmesi talimatını vermişti.