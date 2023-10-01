Libya'da sel felaketinden etkilenen köylerde eğitim yeniden başladı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH), ülkenin doğusunda yaşanan sel felaketinden zarar gören köylerde eğitime yeniden başlandığını duyurdu. Sel felaketinden en fazla etkilenen Derne kentindeki öğrencilerin eğitimi, selden etkilenmeyen köylerdeki okullarda devam ediyor.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH), ülkenin doğusunda 10 Eylül'de yaşanan sel felaketinden zarar gören 10'u aşkın köyde eğitime yeniden başlandığını duyurdu.

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama, resmi "Hükümetimiz" adlı Facebook sayfasından yayımlandı.

Açıklamada, ülkenin doğusundaki El-Ebyar, Curdas el-Ubayd, El-Merec, Verdame, El-Kubba, Ömer el-Muhtar köylerindeki tüm eğitim kurumlarında, Um er-Rezm, El-Ebrak, Suse, Şahhat, Es-Sahil, El-Melitanya, El-Beyda, El-Kayb'dakilerin de çoğunda derslerin yeniden başladığı belirtildi.

Bu köylere ek olarak sel felaketinden en fazla etkilenen Derne kentindeki öğrencilerin eğitiminin de aynı kente bağlı olan Kerse, Mertuba ve Ayn Merra köylerinde bulunan ve selden etkilenmeyen eğitim kurumlarında başladığı aktarıldı.

Öğrencilerin tespiti ve sayımı ile zarar görmeyen beldelerdeki okullara sevk işleminin de devam ettiği kaydedildi.

Geçen hafta yaptığı açıklamada, selden etkilenen bölgelerde eğitim kurumlarının yüzde 95'inin zarar gördüğünü belirten UBH, toplam 114 okulun selden zarar gördüğü bilgisini paylaşmıştı.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası" Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Libya'da sel nedeniyle 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 bin 500'den fazla kişinin halen kayıp olduğunu açıklamıştı.