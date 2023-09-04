Libya'da eğitim sürecinde birlik sağlandı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede eğitim sürecinde birlik sağlandığını ve yeni döneme hazır olan 6 bine yakın okul olduğunu açıkladı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 6 yıl aradan sonra ülkede eğitim sürecinde birlik sağlandığını söyledi.

Hükümete bağlı "Hükümetimiz" isimli platformdan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Dibeybe, başkent Trablus'ta yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Yeni ders yılının bu yıl ülkede eş zamanlı başladığına dikkati çeken Dibeybe, 6 yıl aradan sonra ülkede eğitim sürecinde birliğin sağlandığını ve eğitime can katacak projeler sayesinde 6 bine yakın okulun yeni döneme hazır olduğunu belirtti.

Dibeybe, "Okullar 2,3 milyon öğrencisiyle kapılarını açarken, son 15 yıldır ilk kez bir eğitim-öğretim yılı, tam donanımlı bir şekilde erkenden başlıyor. Ulusal Birlik Hükümeti, 6 yıllık bölünmüşlüğün ardından eğitim sürecini, müfredatı ve sınav sistemini birleştirmeyi başardı." ifadelerini kullandı.

Libya'daki taraflar arasında yaşanan ve ülkeyi doğu ve batı olmak üzere iki ayrı yönetime bölen parçalanmışlık hali eğitim kurumları üzerinde de etkili oluyordu. Ülkede geçmiş yıllarda yeni eğitim-öğretim yılının açılışı ve eğitimle ilgili tüm süreçlerde ayrılıklar yaşanıyordu.