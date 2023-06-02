LGS'ye girecek öğrenciler için broşür hazırlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler için uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların önerilerinin yer aldığı broşür hazırlandı.

MEB'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 4 Haziran Pazar günü LGS'ye girecek öğrencilerin süreci etkili şekilde yönetebilmeleri ve sınav kaygısıyla başa çıkabilmeleri için uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların çeşitli önerilerde bulunduğu broşür hazırlandı.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce merkezi sınava katılacak öğrenciler için hazırlanan broşürde, sınavdan önce ve sınav sırasında öğrencilerin nelere dikkat etmesi gerektiğine ilişkin bilgiler bulunuyor.

Öğrencilerin sınavdan önce, aileleri ve arkadaşlarıyla vakit geçirebileceğine dikkat çekilen broşürde, şu tavsiyeler yer aldı:

"Motivasyonunuzu yüksek tutmalı ve moralinizi bozacak durumlar ve kişilerden uzak durmalısınız. Sınavda elinizden geleni en iyi şekilde yapacağınıza yönelik kendinizi motive etmelisiniz. Sınavdan önceki gününüzü yorucu etkinlikler yapmadan normal bir gün gibi geçirmeye dikkat etmelisiniz. Sınav günü ulaşım süresini ve güzergahını planlayabilmek için sınava gireceğiniz okulu son güne bırakmadan gidip yerinde görmelisiniz. Uyku düzeninize dikkat ederek yeteri kadar uyumaya özen göstermelisiniz. Ne geç ne de erken uyumalısınız. Uyumadan önce gevşeme ve nefes egzersizleri yapabilirsiniz."

"Sınavdan önce beslenme düzeni bozulmamalı"

Sınavdan önce beslenme düzenini bozmadan, sağlıklı ve aşırıya kaçmayacak şekilde yemek yenmesi gerektiğine vurgu yapılan broşürde, şu ifadeler yer aldı:

"Dengeli bir kahvaltı yapmalı ve alışık olmadığınız gıdaları tüketmekten kaçınmalısınız. Hava durumuna uygun ve rahat kıyafetler giymelisiniz. Sınav yerine geç kalmayacak şekilde yola çıkmalısınız. Sınava getirilmemesi gereken eşya, cep telefonu, takı gibi araç gereçlerin üzerinizde bulunmamasına dikkat etmelisiniz. Sınavda yanınızda bulundurmanız gerekeni daha önceden hazırlamayı unutmamalısınız. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler sürekli kullandıkları araç, gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecek."

Sınav stresinin normal olduğuna işaret edilen broşürde, öğrencilerin sınav öncesinde yapılacak hazırlıkların ve sınav sırasında uygulanacak stratejilerle bu stresi azaltabilecekleri ifade edildi.

"Sınav sırasında sakin kalmaya özen gösterin"

Sınav sırasında öğrencilerin, soruları anlamak için gereken zamanı ayırması gerektiği ve cevapları düşünerek başarılı bir sınav süreci geçirebileceği belirtilen broşürde, şunlar kaydedildi:

"Sınav sırasında sakin kalmaya özen göstermeye ve soruları okumaya dikkat edin. Ayrıca, sınav boyunca sürenizi verimli kullanarak tüm soruları cevaplamaya çalışınız. Son olarak sınav ölçütlerinin sadece bir değerlendirme ölçüsü olduğunu ve gerçek sizi tam olarak yansıtamayabileceğini unutmayın. Sınavdan sonra ne olursa olsun, sizinle gurur duyacağımızı unutmayın. Kendinize güvenin ve sınavda en iyi performansınızı sergileyin. Hayallerinizi başaracağınıza inancımız tamdır. Unutmayın, her zaman yanındayız ve sizinle gurur duyuyoruz."