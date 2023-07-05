LGS Tercih Döneminde Rehber Öğretmenler Öğrencilere Destek Oluyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih dönemi kapsamında görevlendirdiği 20 bin 608 rehber öğretmen, 206 bin 414 öğrenciye tercih danışmanlığı hizmeti veriyor. Öğretmenler ve danışmanlar, öğrenci ve veliler için 81 il ve ilçelerinde açılan tercih danışmanlığı birimlerinde göreve başladı.

Lgs merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih başvuru süreci 19 Temmuz'a kadar sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevlendirdiği, 20 bin 608 rehber öğretmen ve psikolojik danışman, 19 Temmuz'a kadar öğrencilere tercih sürecinde destek olacak. Öğretmenler ve danışmanlar, öğrenci ve veliler için 81 il ve ilçelerinde açılan tercih danışmanlığı birimlerinde göreve başladı. Deprem bölgesinde de hayata geçirilen tercih danışmanlığı hizmeti kapsamında; bölge illerindeki öğrenciler, 3 bin 749 ortaokul, 252 halk eğitim ve araştırma merkezinde tercih danışmanlığı hizmeti alabiliyor.

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