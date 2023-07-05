LGS Tercih Dönemi Başladı, Rehber Öğretmenler Öğrencilere Destek Oluyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) tercih dönemi kapsamında 81 ilde görevlendirdiği 20 bin 608 rehber öğretmen, 206 bin 414 öğrenciye tercih danışmanlığı hizmeti veriyor. Lgs merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih başvuru süreci 19 Temmuz'a kadar sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevlendirdiği, 20 bin 608 rehber öğretmen ve psikolojik danışman, 19 Temmuz'a kadar öğrencilere tercih sürecinde destek olacak. Öğretmenler ve danışmanlar, öğrenci ve veliler için 81 il ve ilçelerinde açılan tercih danışmanlığı birimlerinde göreve başladı. Deprem bölgesinde de hayata geçirilen tercih danışmanlığı hizmeti kapsamında; bölge illerindeki öğrenciler, 3 bin 749 ortaokul, 252 halk eğitim ve araştırma merkezinde tercih danışmanlığı hizmeti alabiliyor.

'İLGİ VE YETENEKLERİ BİZE KILAVUZ OLUYOR'

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Ankara Ticaret Odası Ortaokulu'nda gören yapan rehber öğretmen Seda Demirtaş (35), öğrencilere tercihlerinde yönlendirmede bulunarak destek oluyor. Demirtaş, ortaöğretim başarı puanıyla yapılan yerel yerleştirme ve LGS puanıyla yapılan merkezi yerleştirme olmak üzere iki şekilde tercih yapıldığını aktararak, "Burada öğrencilerimize ilgi, yeteneklerine göre hangi okullar olabilir, lisede ne isterler, puanlarına göre, önceki yılların puanlarına göre, oluşan puanlar bize kılavuz oluyor. Aileleriyle birlikte geliyorlar, bizimle okulları konuşuyorlar. Okullar hakkında bilgi alıyorlar. Yıl içinde de okulları gezmiş oluyoruz, öğrenci götürüyoruz. Bu okullarda öğrenciler okul tanıtımlarını dinliyorlar, hem de okulun ortamını görmüş oluyorlar" diye konuştu.

Demirtaş, tercih danışmanlığı için öğrencinin velisiyle beraber gelmesinin daha sağlıklı olduğunu vurgulayarak, "Bazen öğrenci tek başına geliyor. Bazen veli tek başına geliyor. Öğrencinin ne istediği de bu süreçte çok önemli, anne babaların gönderebilme durumları ya da düşünceleri de çok önemli" dedi.

206 BİN 414 ÖĞRENCİ YERLEŞECEK

LGS tercih listeleri tamamıyla elektronik ortamda hazırlanacak. İki ayrı tercih robotu; birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç boyunca erişime açık olacak. Adaylar, 'merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar', 'yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar' ve 'pansiyonlu okullar' olmak üzere üç grupta tercih yapacak.Türkiye genelinde bu yıl 2 bin 492 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci alınacak. Sınavla öğrenci alan okullara 206 bin 414 öğrenci yerleştirilecek. Ayrılan kontenjanlara göre; Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 öğrenci yerleşecek. (DHA)